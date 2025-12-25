الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

5 مساجد جديدة في دبي خلال 3 أشهر

5 مساجد جديدة في دبي خلال 3 أشهر
26 ديسمبر 2025 01:19

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن افتتاح خمسة مساجد جديدة ضمن مبادرتها المجتمعية الرائدة «مساجد الفريج»، التي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في رعاية المساجد القريبة منهم، وتعزيز دور بيوت الله كمراكز مجتمعية تخدم الأهالي وتكرّس قيم التكافل والتعاون، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة، في جعل دبي نموذجاً عالمياً في التنمية المجتمعية المتكاملة، ويجسّد مفهوم العطاء كمنهج حياة. وتُجسّد المبادرة رؤية الدائرة في جعل بيوت الله جزءاً فاعلاً من حياة الأحياء السكنية.
وخلال الربع الثالث من عام 2025، شهدت الدائرة افتتاح خمسة مساجد جديدة في مناطق مختلفة من الإمارة، هي: مسجد شريفة بنت عبدالله، مسجد شعبية سلطان، جامع الخليفة عمر بن الخطاب، مسجد موزة بنت زايد بن صقر آل نهيان، ومسجد إبراهيم بن ولي متليوالا، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى توفير بيوت الله في الأحياء السكنية، بما يلبي احتياجات المصلين، ويعزز حضور المسجد كمركز جامع يجمع الناس على قيم الخير والعطاء.
وفي إطار استدامة المبادرة وتوسيع نطاقها، اعتمدت الدائرة 14 قطعة أرض جديدة مخصّصة لبناء مساجد إضافية خلال المراحل المقبلة.

أخبار ذات صلة
بحث سُبل الارتقاء بمنظومة الإجراءات الخدمية للمتعاملين مع شرطة دبي
«الموارد البشرية»: 21 مركزاً جديداً لخدمات الأعمال والتوجيه
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
مساجد
المساجد
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة رفح جنوب القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة صحية حادة في غزة
26 ديسمبر 2025
معبر رفح البري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: الاتفاق على استئناف السفر عبر معبر رفح من كلا الاتجاهين
26 ديسمبر 2025
نازحون سودانيون ينتظرون العبور إلى إثيوبيا من بلدة القلابات الحدودية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انعدام حاد بالأمن الغذائي في السودان
26 ديسمبر 2025
حاجز للجيش اللبناني في سياق مهمات حفظ الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يؤكد استكمال قرار حصر السلاح بيد السلطات الشرعية
26 ديسمبر 2025
احتراق مبنى في أعقاب غارة روسية في منطقة أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نرى تقدماً بطيئاً ولكنه ثابت في محادثات السلام الأوكرانية
26 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©