5 مساجد جديدة في دبي خلال 3 أشهر

دبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن افتتاح خمسة مساجد جديدة ضمن مبادرتها المجتمعية الرائدة «مساجد الفريج»، التي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في رعاية المساجد القريبة منهم، وتعزيز دور بيوت الله كمراكز مجتمعية تخدم الأهالي وتكرّس قيم التكافل والتعاون، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة، في جعل دبي نموذجاً عالمياً في التنمية المجتمعية المتكاملة، ويجسّد مفهوم العطاء كمنهج حياة. وتُجسّد المبادرة رؤية الدائرة في جعل بيوت الله جزءاً فاعلاً من حياة الأحياء السكنية.

وخلال الربع الثالث من عام 2025، شهدت الدائرة افتتاح خمسة مساجد جديدة في مناطق مختلفة من الإمارة، هي: مسجد شريفة بنت عبدالله، مسجد شعبية سلطان، جامع الخليفة عمر بن الخطاب، مسجد موزة بنت زايد بن صقر آل نهيان، ومسجد إبراهيم بن ولي متليوالا، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى توفير بيوت الله في الأحياء السكنية، بما يلبي احتياجات المصلين، ويعزز حضور المسجد كمركز جامع يجمع الناس على قيم الخير والعطاء.

وفي إطار استدامة المبادرة وتوسيع نطاقها، اعتمدت الدائرة 14 قطعة أرض جديدة مخصّصة لبناء مساجد إضافية خلال المراحل المقبلة.