«نقل عجمان» تتبنى الحلول الذكية

عجمان (وام)



أكد عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان أن تطوير المنظومة التكنولوجية يمثل محوراً رئيسياً للارتقاء بجودة الخدمات، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تبنّي الحلول الذكية والابتكار التقني لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، بما يسهم في رفع نسبة سعادة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة.

واطّلع لوتاه، خلال زيارة ميدانية إلى المركز الفني على سير أعمال صيانة المركبات ومتابعة جاهزية الأسطول والتعرّف على أحدث التقنيات والأنظمة الحديثة المطبقة في مجالات الصيانة.

وتابع خلال جولته آليات العمل المتبعة في الورش الفنية ومستوى كفاءة الكوادر والإجراءات المعتمدة لضمان جودة أعمال الصيانة ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب توظيف التقنيات المتقدمة التي تسهم في تقليل زمن الأعطال وتعزيز معايير السلامة والاستدامة.

واستمع إلى شرح مفصّل حول الأنظمة التقنية الحديثة وآليات العمل المطوّرة، التي تسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الدقة والجودة، إلى جانب تعزيز تكامل الأنظمة الذكية وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي.



تطوير

ناقش لوتاه مع الفرق المختصة فرص تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الإجراءات التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر مرونة واستدامة وفق أفضل الممارسات المعتمدة.