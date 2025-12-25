الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أجيال المستقبل» تعزز مهارات الطالبات العملية

جانب من البرنامج التدريبي (من المصدر)
26 ديسمبر 2025 01:19

دبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة فعاليات أجيال المستقبل بجمعية النهضة النسائية بدبي برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات، استهدف طالبات من جامعة الوصل بدبي وطالبات المدارس في المرحلة الثانوية، وذلك خلال العطلة الشتوية، على أن يستمر البرنامج حتى 8 يناير المقبل، في إطار حرص الجمعية على الاستثمار في الطاقات الشابة وإعداد كوادر نسائية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.
وأوضحت خولة المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن البرنامج يأتي ضمن جهود الجمعية الرامية إلى تمكين الطالبات مهنياً، وتعزيز مهاراتهن العملية، وربط الجوانب النظرية الأكاديمية بالتطبيق الميداني، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل، يمتلك أدوات النجاح في مجال تنظيم الفعاليات والعمل المجتمعي.
وأكدت المطروشي، أن البرنامج يندرج ضمن رؤية الإدارة الهادفة إلى صقل مهارات الطالبات وتنمية قدراتهن العملية، مشيرة إلى أن البرنامج استقطب نخبة من المدربات المتخصّصات في مجال إدارة الفعاليات، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي وتحقيق أقصى استفادة للمشاركات.

محاور
أوضحت المطروشي أن البرنامج يتضمن مجموعة من المحاور التدريبية المتكاملة، تشمل أسس ومفاهيم إدارة الفعاليات، ومهارات التخطيط والتنظيم، وإعداد الميزانيات، وإدارة المخاطر، وآليات التعامل مع التحديات الطارئة أثناء تنفيذ الفعاليات، إلى جانب التدريب على العمل الجماعي، والتواصل الفعّال، وبناء الشخصية المهنية، مؤكدة أن التدريب يعتمد على الجانب التطبيقي بصورة أساسية لتعزيز جاهزية الطالبات.

