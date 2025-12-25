الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

ارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

ارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل
26 ديسمبر 2025 01:19

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل.
وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، أدى إلى طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار.
كما توقع أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
كما توقع أن يكون طقس الأحد صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

