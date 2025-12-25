الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«زراعة أبوظبي» تُطلق حملة توعية لمرتادي البر

«زراعة أبوظبي» تُطلق حملة توعية لمرتادي البر
26 ديسمبر 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أمس وبالتزامن مع موسم الشتاء واعتدال الطقس وزيادة الإقبال على التنزه في الحدائق العامة والبر حملة توعية واسعة لمرتادي البر في جميع أنحاء الإمارة.
وتأتي الحملة لتعزيز الوعي بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للتعامل مع المواد الغذائية خلال الرحلات وضمان الحصول على غذاء آمن، وذلك في إطار سعيها للوصول إلى أرقى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أن هذه الحملة تتضمن زيارات ميدانية تنفذها فرق توعوية من الهيئة لأماكن التخييم والحدائق العامة للالتقاء برواد وزوّار هذه الأماكن من مختلف فئات المجتمع وتقديم النصائح والإرشادات لهم.
وتتضمن الحملة نشر الرسائل التوعوية المرتبطة بسلامة الغذاء خلال رحلات البر عبر حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغات مختلفة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع وتشمل الرسائل كذلك فيلماً توعوياً يبيّن أهم النصائح الخاصة بسلامة الغذاء خلال الرحلات بالإضافة إلى الرسائل النصية للجمهور.

 

