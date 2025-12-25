الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«هواكم».. مرصد ذكي لجودة الهواء الداخلي في أبوظبي

بيانات لحظية وتحليلات متقدمة عن جودة الهواء في الأماكن المغلقة ( من المصدر)
26 ديسمبر 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد) 

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة «مرصد جودة الهواء الداخلي - هواكم» ما يمثِّل نقلة نوعية في منظومة رصد ملوثات الهواء الداخلي في الإمارة، حيث يُعَدُّ أحد المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية مركز أبوظبي للصحة العامة.
ويعتمد المرصد على أحدث التقنيات العلمية وأجهزة استشعار عالية الدقة لتوفير بيانات لحظية وتحليلات متقدمة عن جودة الهواء في المدارس والمنازل، وغيرها من الأماكن المغلقة، لتغطية مناطق واسعة من إمارة أبوظبي.
ويهدف المرصد إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على جودة الهواء داخل المباني والمنشآت ومراقبته في الإمارة، ما يُعَدُّ عاملاً حاسماً في صحة وسلامة السكان. ويعتمد المرصد على منهجية متطورة تشمل تركيب أجهزة مراقبة متقدمة في مواقع مختارة للرصد المتواصل لأهم ملوّثات الهواء الداخلي. وتجمع البيانات المرصودة وتنعكس فورياً على لوحة التحكُّم.
ويقدِّم المرصد في لوحة تحكُّم «هواكم» تحليلاً شاملاً للبيانات، ما يُتيح للمختصين وصُنّاع القرار اتخاذ إجراءات استباقية وتصحيحية فورية لضمان بيئة داخلية صحية وآمنة. ويُعَدُّ هذا البرنامج خطوة نوعية في جهود الإمارة نحو تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة.
وقال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «تواصل أبوظبي جهودها الريادية لحماية صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة، ويُشكِّل مرصد جودة الهواء الداخلي - (هواكم) أداة استراتيجية تعزِّز قدرات الإمارة في الرصد الذكي للمخاطر الصحية وحماية صحة المجتمع ودعم التخطيط المستقبلي القائم على البيانات الدقيقة. إنَّ التزامنا بالابتكار واعتماد أحدث التقنيات يعكس حرصنا على خلْق بيئات داخلية صحية وآمنة للأجيال الحالية والمقبلة، ما يُسهم في تعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة».
ويمثِّل مرصد «هواكم» إحدى ركائز التوجُّه الاستراتيجي لأبوظبي في مجال الصحة البيئية، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لجودة الهواء2031 التي تركِّز على الرصد والتخفيف والإدارة الفعّالة لجودة الهواء.

الهواء النظيف

يُعَدُّ الهواء النظيف في الأماكن المغلقة عنصراً أساسياً للصحة البدنية والنفسية وزيادة الإنتاجية، حيث تسهم جودة الهواء المرتفعة في تقليل الأمراض، ودعم بيئات العمل والمدارس من خلال توفير ظروف مثالية للتركيز والتعلُّم. 

مركز أبوظبي للصحة العامة
جودة الهواء
أبوظبي
