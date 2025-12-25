الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تحذر من استخدام وسائل التدفئة التقليدية بالمنازل

شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى ضرورة الانتباه عند استخدام وسائل التدفئة التقليدية (من المصدر)
26 ديسمبر 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد) 

دعت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع» إلى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام الحطب وأجهزة التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات. 
وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، إنه تم التعامل مع خمس بلاغات حالات اختناق ناتجة عن استخدام الفحم أو الحطب لأغراض التدفئة داخل المنازل، دون وقوع وفيات، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة أسهمت في إنقاذ المصابين، وداعياً الجمهور إلى تجنب استخدام وسائل التدفئة التقليدية في الأماكن المغلقة وضرورة توفير التهوية المناسبة. 

تدابير السلامة 

حذر العميد سعيد حميد بن دلموج الظاهري، مدير مديرية شرطة منطقة العين، من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف دون مراعاة تدابير السلامة تجنبًا للاختناق واندلاع الحريق، مؤكداً على ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب خاصة في أوقات الليل وعدم النوم بجانبها تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق، كما يجب إشعالها خارج الغرف أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان إلى أعلى مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها وإطفائها خارج المنزل.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
التدفئة بالحطب
