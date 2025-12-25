الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تنجز تطوير حديقة الباهية

بلدية أبوظبي تنجز تطوير حديقة الباهية (من المصدر)
26 ديسمبر 2025 01:19

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، إنجاز أعمال تطوير حديقة الباهية في العاصمة أبوظبي، ضمن جهودها المتواصلة لتحسين المرافق العامة وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع، ويعكس التزام الدائرة بمبادئ التنمية المستدامة.
ويضم المشروع مرافق ترفيهية ورياضية متكاملة، حيث توفر الحديقة بيئة لعب آمنة مدعّمة بـ20 لعبة متنوعة للأطفال، إلى جانب مرافق رياضية تشمل ثلاثة ملاعب لكرة السلة وكرة الطائرة. كما تمتدّ المساحات الخضراء على مساحة تبلغ 17,037 متراً مربعاً، وتضم الحديقة 305 أشجار من 13 نوعاً مثمراً ومزهراً، تسهم في توفير الظلال وتعزيز الطابع الجمالي للموقع. وشمل التطوير إنشاء استراحات تضم 89 مقعداً موزعة في أرجاء الحديقة، إضافة إلى منظومة إنارة حديثة تتكون من 205 أعمدة إنارة، بما يضمن راحة الزوّار وسلامتهم، ويوفّر بيئة ترفيهية عصرية تلبي احتياجات السكان والزوّار على حد سواء.
وتزامناً مع الارتفاع التدريجي في أعداد مرتادي الحدائق والمتنزهات الترفيهية خلال فصل الشتاء، أطلقت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية شاملة تهدف إلى تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في الحفاظ على المرافق العامة والحدائق والمتنزهات، وحمايتها من أنواع التشوهات والممارسات السلبية كافة.

معايير

تركّز الحملة على حث المجتمع على الالتزام بالمعايير واللوائح المنظمة لارتياد الحدائق والمرافق العامة والترفيهية، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمرافق الخدمية، والمحافظة على استدامتها.
وفي هذا السياق، دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى الإسهام في الارتقاء بجودة المرافق العامة والترفيهية من خلال الاستخدام الأمثل لها، والمحافظة على أصولها ومكوناتها، مؤكدة أن هذه المرافق أنشئت وفق أفضل المعايير العالمية لإسعاد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم.

الالتزام بالسلوكيات الإيجابية 
شددت البلدية على أهمية الالتزام بالسلوكيات الإيجابية أثناء ارتياد الحدائق، لما لها من دور في تعزيز القيم المجتمعية والأخلاقية والحضارية، وتعكس الصورة المتقدمة والحضارية لمجتمع دولة الإمارات. ووجهت دعوة خاصة لمرتادي الحدائق العامة بضرورة متابعة أطفالهم بشكل مستمر أثناء وجودهم في الحديقة، وعدم تركهم دون رقابة، حفاظاً على سلامتهم، وضمان تجربة ترفيهية آمنة للجميع.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
حديقة الباهية
الباهية
دائرة البلديات والنقل
