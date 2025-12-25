الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين شرطة وجمارك رأس الخيمة لرفع مستويات الخدمة للمتعاملين

علي النعيمي وراشد المحرزي خلال توقيع الاتفاقية (وام)
26 ديسمبر 2025 01:19

رأس الخيمة (وام)

وقّعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اتفاقية مع جمارك رأس الخيمة تهدف لتأسيس علاقة شراكة وتعاون دائم تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين، وذلك سعياً لتحقيق رؤية الإمارات 2031.
وأكد اللواء علي عبداللّٰه بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، الذي وقّع الاتفاقية مع الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع جمارك رأس الخيمة، بما يصب في خدمة الصالح العام، ويسهم في تحقيق جودة الحياة، وتقديم أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين.
وتنص المذكرة على تبادل الموارد والمعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، والبيانات الإحصائية ذات العلاقة بهذه الاتفاقية.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه البنود وآلية تنفيذها.

 

