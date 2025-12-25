بحث سُبل الارتقاء بمنظومة الإجراءات الخدمية للمتعاملين مع شرطة دبي

دبي (الاتحاد)



ترأّس اللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اجتماعاً تنسيقياً بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عيد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وذلك في إطار بحث سُبل تعزيز الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين والارتقاء بجودة حياتهم.

وأكد اللواء حارب الشامسي، التزام شرطة دبي الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الشرطية في المجال الأمني والخدمي، منوهاً بحرصهم على ترجمة توجهات حكومة دبي الرامية إلى تصفير البيروقراطية عبر تبني حلول ذكية ومتقدمة، وتصميم الخدمات لتكون أكثر مرونة وسهولة. وأضاف: «نؤمن بأن خدمة المجتمع مسؤولية تشاركية، تبدأ من توفير بيئة آمنة، وتمتد إلى تقديم خدمات استباقية وسهلة الوصول، ترتقي بمستوى جودة الحياة. وسنواصل التحديث والتطوير المستمر لأنظمتنا وخدماتنا، بما يضمن تقديم تجربة استثنائية تعكس مكانة شرطة دبي كجهة رائدة في الابتكار وجودة الخدمات». وناقش الاجتماع محاور استراتيجية تتعلق بتعزيز كفاءة الإجراءات الخدمية، وتقديم حلول ابتكارية تلبي تطلعات المتعاملين، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو «تصفير البيروقراطية»، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.



مقترحات

تناول الاجتماع، المقترحات المقدمة عبر «منصة 04» الموحدة للتواصل بين حكومة دبي والمتعاملين، وسُبل التطوير والتحسين، إضافة إلى تعزيز منظومة البيانات والتحليلات الذكية لاتخاذ قرارات دقيقة تواكب طبيعة التغيرات المجتمعية والأمنية، والعمل على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتحقيق التوجهات الاستراتيجية، عبر الارتقاء الدائم بجودة الخدمات، وتحقيق أعلى مؤشرات الرضا والسعادة لدى المتعاملين.