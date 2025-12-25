الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن سعود: نحرص على دعم المنظومة القضائية برأس الخيمة

محمد بن سعود خلال جولته في دار القضاء (وام)
26 ديسمبر 2025 01:19

رأس الخيمة (وام) 

تفقد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، سير العمل في دار القضاء، واطّلع على آليات العمل والإجراءات المتبعة، ومستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أداء الجهات القضائية وتعزيز كفاءتها. 
وكان في استقبال سموه لدى وصوله المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، والمستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة. 
واستمع سمو ولي عهد رأس الخيمة إلى شرح مفصل حول سير القضايا، ومبادرات التطوير المؤسسي، وخطط التحول الرقمي الهادفة إلى تسريع الإجراءات وتعزيز جودة الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات ويعزز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة. 
وقال سموه: «نحرص على دعم وتطوير المنظومة القضائية في إمارة رأس الخيمة بما يضمن سرعة الفصل في القضايا، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتقديم خدمات قضائية كفؤة وشفافة تواكب تطلعات المجتمع، وتسهم في تعزيز بيئة الاستقرار والتنمية». 
وأكد سموه أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوظيف التقنيات الحديثة في العمل القضائي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي ورضا المتعاملين. 
رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

أخبار ذات صلة
تعاون بين شرطة وجمارك رأس الخيمة لرفع مستويات الخدمة للمتعاملين
سالم بن سلطان القاسمي يعزي في وفاة عبيد الطابور برأس الخيمة
محمد بن سعود
محمد بن سعود القاسمي
رأس الخيمة
ولي عهد رأس الخيمة
دار القضاء
القضاء
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة رفح جنوب القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة صحية حادة في غزة
26 ديسمبر 2025
معبر رفح البري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: الاتفاق على استئناف السفر عبر معبر رفح من كلا الاتجاهين
26 ديسمبر 2025
نازحون سودانيون ينتظرون العبور إلى إثيوبيا من بلدة القلابات الحدودية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انعدام حاد بالأمن الغذائي في السودان
26 ديسمبر 2025
حاجز للجيش اللبناني في سياق مهمات حفظ الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يؤكد استكمال قرار حصر السلاح بيد السلطات الشرعية
26 ديسمبر 2025
احتراق مبنى في أعقاب غارة روسية في منطقة أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نرى تقدماً بطيئاً ولكنه ثابت في محادثات السلام الأوكرانية
26 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©