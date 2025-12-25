اعتماد موازنة «الأعمال الخيرية» للعام 2026

عجمان (الاتحاد)



عقد مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية اجتماعه الختامي لعام 2025، برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الأمناء.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع موازنة عام 2026، كما اعتمد مجموعة من اللوائح الداخلية التنظيمية، أبرزها لائحة الموارد البشرية، ولوائح المشاريع والمساعدات والكفالات، واللائحة المالية، ولائحة المشتريات والعقود وإدارة المخازن، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتنظيم الإجراءات الداخلية، وتعزيز مبادئ الشفافية، بما ينسجم مع رؤية الهيئة ورسالتها الإنسانية.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي: «اعتمدنا اليوم موازنة وخطة عمل هيئة الأعمال الخيرية العالمية لعام 2026، والتي تركّز على توسيع نطاق المشاريع النوعية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي، والاستثمار في التحول الرقمي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية ذات الصلة».

وأضاف: «إن مسيرة الهيئة الممتدة لأكثر من أربعة عقود تمثل مصدر فخر واعتزاز، وهذا لم يكن لولا دعم القيادة الرشيدة التي وضعت ركائز الخير لهذه الجهة المحلية التي باتت تحظى بثقة آلاف المتبرعين.. نبشركم أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التطوير والتوسع في المشاريع ذات الأثر المستدام، بما يعكس القيم الإنسانية لدولة الإمارات ورسالتها الحضارية، ويحافظ على مكانة الهيئة كنموذج رائد في العمل الإنساني».