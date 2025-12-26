السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"تريندز" يشارك في "الحوار الثالث لتحالف مراكز الفكر في الجنوب العالمي

"تريندز" يشارك في "الحوار الثالث لتحالف مراكز الفكر في الجنوب العالمي
26 ديسمبر 2025 10:11

 شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعاليات "الحوار الثالث لتحالف مراكز الفكر في الجنوب العالمي"، الذي عُقد في شنغهاي، بتنظيم من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وبالشراكة مع جامعة فودان، وبمشاركة واسعة من مراكز فكر ومؤسسات بحثية وأكاديمية من دول الجنوب العالمي.


ومثّل المركز في الحوار عبدالعزيز أحمد الشحي، الباحث الرئيسي ونائب رئيس قطاع البحوث، حيث شارك في الجلسات الرئيسة والنقاشات التي تناولت تعزيز التعاون البحثي بين مراكز الفكر في دول الجنوب، ودور المعرفة في دعم السياسات العامة، إلى جانب قضايا التنمية المستدامة والتحولات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية.

وشهدت الفعاليات نقاشات حول بناء شبكات فكرية فاعلة وتطوير آليات التنسيق المعرفي، وتعزيز إسهام مراكز الفكر في تقديم رؤى استراتيجية تسهم في صياغة سياسات أكثر توازناً وشمولية، بما يعكس أولويات دول الجنوب العالمي.

أخبار ذات صلة
تفاهم بين «تريندز» و«جمارك أبوظبي» لتعزيز التعاون البحثي
«تريندز» يستعرض دور مراكز الفكر في دعم خطط التنمية المستدامة

وخلال إحدى الجلسات، أكد عبدالعزيز أحمد الشحي، أهمية الانتقال من تبادل الرؤى النظرية إلى بناء شراكات بحثية عملية ومستدامة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاملاً معرفياً لمواجهة التحديات المشتركة، مع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات البحث وصناعة السياسات وبناء قدرات الباحثين، خصوصاً الشباب.

وأشار إلى أن مراكز الفكر في دول الجنوب تمتلك خبرات وتجارب متنوعة يمكن أن تشكل قاعدة معرفية مؤثرة إقليمياً ودولياً، إذا ما تم ربطها ضمن أطر مؤسسية واضحة وبرامج بحثية مشتركة تستجيب لاحتياجات المجتمعات.

واختُتمت أعمال الحوار بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المراكز المشاركة، وتفعيل مخرجاته عبر مبادرات وبرامج تعاون بحثي تعزز دور الفكر والمعرفة في دعم التنمية وصياغة السياسات في دول الجنوب العالمي.

تريندز
الفكر العربي
آخر الأخبار
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
اليوم 12:44
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى «1000 هدف»؟
الرياضة
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى «1000 هدف»؟
اليوم 12:40
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
الرياضة
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
اليوم 12:39
براون.. «30 نقطة» في «الثامنة المتتالية»!
الرياضة
براون.. «30 نقطة» في «الثامنة المتتالية»!
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©