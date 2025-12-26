السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جرت لسموّه مراسم استقبال.. رئيس الدولة يصل إلى باكستان في زيارة رسمية

جرت لسموّه مراسم استقبال.. رئيس الدولة يصل إلى باكستان في زيارة رسمية
26 ديسمبر 2025 12:46

وصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى إسلام آباد في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى قاعدة نور خان العسكرية، دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ورافق الطائرة التي تقل سموّه لدى دخولها الأجواء الباكستانية سرب من الطائرات العسكرية ترحيباً وتحيةً لسموّه.

أخبار ذات صلة
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
أنور قرقاش: قدرتنا المشتركة على إيجاد حلول هادئة ومتّزنة هي الأساس لرؤية إقليمية

وجرت لسموّه مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلام الوطني للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثُلة من حرس الشرف تحيةً لسموّه.

كما قدمت الفرقة الموسيقية العسكرية والفرق التراثية عروضها، فيما اصطفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

ويضم الوفد المرافق لسموّه خلال الزيارة كلاً من: معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، وسعادة سالم الزعابي سفير الدولة لدى باكستان.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
باكستان
آخر الأخبار
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
اليوم 12:44
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى «1000 هدف»؟
الرياضة
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى «1000 هدف»؟
اليوم 12:40
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
الرياضة
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
اليوم 12:39
براون.. «30 نقطة» في «الثامنة المتتالية»!
الرياضة
براون.. «30 نقطة» في «الثامنة المتتالية»!
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©