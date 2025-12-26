جرت لسموّه مراسم استقبال.. رئيس الدولة يصل إلى باكستان في زيارة رسمية

وصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى إسلام آباد في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى قاعدة نور خان العسكرية، دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ورافق الطائرة التي تقل سموّه لدى دخولها الأجواء الباكستانية سرب من الطائرات العسكرية ترحيباً وتحيةً لسموّه.

وجرت لسموّه مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلام الوطني للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثُلة من حرس الشرف تحيةً لسموّه.

كما قدمت الفرقة الموسيقية العسكرية والفرق التراثية عروضها، فيما اصطفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

ويضم الوفد المرافق لسموّه خلال الزيارة كلاً من: معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، وسعادة سالم الزعابي سفير الدولة لدى باكستان.