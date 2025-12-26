السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حاكم الشارقة يوجّه بصرف 26 مليون درهم مكافأة للأندية صاحبة الإنجازات الرياضية

26 ديسمبر 2025 16:40

وجّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بصرف مكافأة سخيّة قدرها 26 مليون درهم لأندية إمارة الشارقة، التي حققت إنجازات رياضية خلال الموسم الماضي «2024-2025»، وذلك تقديراً لجهودها المتميّزة ونتائجها المشرفة على مختلف المستويات.
يأتي هذا التوجيه في إطار الدعم اللامحدود، الذي يقدمه صاحب السموّ حاكم الشارقة للقطاع الرياضي، وحرص سموّه الدائم على تحفيز الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لمواصلة العطاء، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خريطة الرياضة المحلية والإقليمية، وترسيخ ثقافة التميّز والتنافس الإيجابي.
ووجّه سموّه بصرف المكافأة، ليستفيد منها أصحاب الإنجازات، بما يعزّز قدرات الأندية ويدعم تطوير ألعابها الرياضية المختلفة، ويسهم في إعداد وتجهيز اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للاستحقاقات المقبلة، بما يضمن استدامة التميُّز الرياضي، ومواصلة حصد الإنجازات والألقاب، وترسيخ حضور أندية إمارة الشارقة على المستويين المحلي والقاري.
وشملت المكرمة 21 نادياً بالإمارة، والتي حققت الألقاب والبطولات في الموسم الماضي، وهي 12 نادياً رياضياً: الشارقة، وكلباء، وشركة كلباء لكرة القدم، والبطائح، وشركة البطائح لكرة القدم، وخورفكان، وشركة خورفكان لكرة القدم، والحمرية، ودبا الحصن، والذيد، والمُدام، ومليحة، إلى جانب 9 أندية تخصصية هي: الشارقة للفروسية والسباق، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة للرياضات البحرية، والشارقة للشطرنج، والشارقة للشطرنج للفتيات، والثقة للمعاقين، وخورفكان للمعاقين، والشارقة للصقارين، بالإضافة إلى نادي الشارقة لرياضة المرأة.

المصدر: وام
الإمارات
سلطان القاسمي
