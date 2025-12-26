السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«البلديات والنقل» تفتتح 16 حديقة جديدة في منطقة الشامخة في أبوظبي

«البلديات والنقل» تفتتح 16 حديقة جديدة في منطقة الشامخة في أبوظبي
26 ديسمبر 2025 16:47

افتتحت دائرة البلديات والنقل 16 حديقة جديدة في منطقة الشامخة في مدينة أبوظبي، ضمن إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمعات نابضة بالحياة.
ويؤكد افتتاح هذه المساحات الترفيهية الجديدة التزام الدائرة بتوفير مرافق عامة عصرية يسهل الوصول إليها، مجهزة بكافة الخدمات، حيث تتضمن الحدائق مساحات خضراء واسعة، وثمان مناطق مخصصة للياقة البدنية، و25 ملعباً رياضياً، و26 منطقة لعب شاملة مُصممة للأطفال، إلى جانب ممرات للمشي ومناطق للجلوس، بهدف تشجيع الزوار من جميع الأعمار على تبني أنماط حياة نشطة وصحية.
وقال المهندس خليفة عبدالله القمزي، رئيس فريق تنفيذ المشاريع للمناطق – أبوظبي في دائرة البلديات والنقل: «حرصنا على تصميم هذه الحدائق بعناية بما ينسجم مع هدفنا بتعزيز جودة حياة السكان عبر توفير بيئة آمنة وممتعة للاسترخاء والتواصل الاجتماعي وممارسة الأنشطة الخارجية. وتماشياً مع أهداف عام المجتمع، نسعى لأن تكون هذه المناطق الترفيهية مراكز حيوية لتعزيز الروابط المجتمعية، وتشجيع التواصل، وترسيخ الشعور بالانتماء المجتمعي».
وتعد الحدائق الجديدة في الشامخة أحدث المساحات المجتمعية التي افتتحتها دائرة البلديات والنقل في مدينة أبوظبي خلال عام 2025، بعد افتتاح حدائق جديدة في الفلاح ومدينة محمد بن زايد، وذلك في إطار جهودها في تطوير أحياء سكينة متكاملة يتمتع قاطنوها بأعلى مستويات الرفاه الصحي والمعيشي في الإمارة.

