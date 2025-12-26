السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار على مناطق ساحلية وشمالية غدا

أبوظبي
26 ديسمبر 2025 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 16:45 والمد الثاني عند الساعة 06:46، والجزرالأول عند الساعة 11:21 والجزر الثاني عند الساعة 23:31.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط كذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والمد الثاني عند الساعة 02:32، والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 19:53.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                  الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                    24 16 85 45

دبي                         24 15 80 50

الشارقة                     24 15 80 40

عجمان                      24 16 85 45

أم القيوين                   23 16 85 40

رأس الخيمة                24 13 85 45

أخبار ذات صلة
ارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل
طقس غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار غداً

الفجيرة                      24 18 85 40

العـين                        23 15 85 35

ليوا                           23 14 90 35

الرويس                      22 15 85 45

السلع                         24 16 90 40

دلـمـا                         25 19 85 40

طنب الكبرى               24 19 85 45

طنب الصغرى             24 19 85 45

أبو موسى                   24 19 85 45.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
سقوط أمطار
آخر الأخبار
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
اليوم 12:44
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى «1000 هدف»؟
الرياضة
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى «1000 هدف»؟
اليوم 12:40
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
الرياضة
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
اليوم 12:39
براون.. «30 نقطة» في «الثامنة المتتالية»!
الرياضة
براون.. «30 نقطة» في «الثامنة المتتالية»!
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©