السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن حمدان بن زايد يشهد افتتاح فعالية الألعاب الشتوية «ونترلاند العين» في استاد هزاع بن زايد

26 ديسمبر 2025 19:55

شهد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، افتتاح فعالية الألعاب الشتوية «ونترلاند العين»، التي تُقام في استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين حتى 15 يناير 2026، ويأتي تنظيمها في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز منظومة المرافق الترفيهية والرياضية على مستوى المنطقة.

تُعد فعالية «ونترلاند العين» إضافة نوعية إلى المشهد الترفيهي والرياضي في منطقة العين، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب التي تناسب مختلف الفئات العمرية، ضمن أجواء شتوية تجمع بين الترفيه والأنشطة العائلية والتجارب الرياضية، بما في ذلك مرافق للتزلج على الجليد، وألعاب المغامرة، ومساحات مخصصة للأنشطة التفاعلية للأطفال والشباب.

وتوفر الفعالية أيضاً مرافق رياضية وترفيهية متكاملة، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ ذات طابع تراثي يعكس أصالة التقاليد المحلية وثراء الموروث الثقافي لمنطقة العين.

كما تتضمّن الفعاليات المصاحبة أنشطة إبداعية وورش عمل فنية وثقافية تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الابتكار، ضمن بيئة متكاملة لتنمية المواهب الإبداعية لدى الصغار.

وأكَّد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أن تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية المجتمعية يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة، ويسهم في توفير بيئة إيجابية تدعم التماسك المجتمعي وترسّخ أنماط الحياة الصحية وتلبّي تطلعات الأسر، بما يواكب رؤية القيادة الحكيمة في بناء مجتمع قادر على الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

يأتي افتتاح «ونترلاند العين» تماشياً مع التوجّهات التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مكانة منطقة العين كوجهة للفعاليات المجتمعية والأنشطة العائلية على مدار العام، من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المجتمعية وإنشاء المرافق الترفيهية والرياضية لجميع أفراد المجتمع. 

رافق معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الافتتاح، كلٌّ من: راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، والعميد سعيد حميد بن دلموج الظاهري، مدير مديرية شرطة العين، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن حمدان بن زايد
الألعاب الشتوية ونترلاند العين
