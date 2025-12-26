السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الباكستانية تاريخية

رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الباكستانية تاريخية
26 ديسمبر 2025 21:17

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن العلاقات الإماراتية - الباكستانية تاريخية.
وأضاف سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بحثت اليوم في إسلام آباد مع دولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف مختلف مسارات التعاون بين الإمارات وباكستان خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وسبل تعزيزها بما يحقق التنمية والازدهار لشعبيهما». 
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «العلاقات الإماراتية - الباكستانية تاريخية، والإمارات حريصة على مواصلة تعزيز التعاون البنّاء بين البلدين وتوسيع مجالاته نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم والمستقبل الأفضل».

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
باكستان
الإمارات
