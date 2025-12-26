تكريم 4 أفراد ساهموا في إنقاذ مصابين في حادث مروري بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



كرَّمت «شرطة أبوظبي» أربعة من أفراد المجتمع تقديراً لجهودهم المخلصة، ودورهم الإنساني في إسعاف عدد من المصابين، تعزيزاً لقيم الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.





وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تكريم أفراد المجتمع، الذين يبادرون إلى تقديم العون والمساعدة في مختلف الظروف، مشيداً بروح التعاون والمسؤولية المجتمعية التي تحلى بها المكرَّمون، وما أظهروه من سرعة استجابة وشجاعة إنسانية، أسهمت في إنقاذ الأرواح والتخفيف من آثار الحادث، مؤكداً أن هذه النماذج المشرفة تعكس وعي المجتمع وتكاتفه، وتعزّز من منظومة الأمن والسلامة، وترسّخ قيم العطاء والتكافل الإنساني، التي تحرص شرطة أبوظبي على دعمها وتشجيعها باستمرار.