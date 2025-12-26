السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تكريم 4 أفراد ساهموا في إنقاذ مصابين في حادث مروري بأبوظبي

خلال تكريم أحد الأشخاص (الصور من المصدر)
27 ديسمبر 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

كرَّمت «شرطة أبوظبي» أربعة من أفراد المجتمع تقديراً لجهودهم المخلصة، ودورهم الإنساني في إسعاف عدد من المصابين، تعزيزاً لقيم الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي لرفع الأثقال» يُهدي الإمارات 24 ميدالية في «الثلاثية المجمعة»
«أبوظبي الرياضي» ينظم «سايبر ران آند رايد»

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تكريم أفراد المجتمع، الذين يبادرون إلى تقديم العون والمساعدة في مختلف الظروف، مشيداً بروح التعاون والمسؤولية المجتمعية التي تحلى بها المكرَّمون، وما أظهروه من سرعة استجابة وشجاعة إنسانية، أسهمت في إنقاذ الأرواح والتخفيف من آثار الحادث، مؤكداً أن هذه النماذج المشرفة تعكس وعي المجتمع وتكاتفه، وتعزّز من منظومة الأمن والسلامة، وترسّخ قيم العطاء والتكافل الإنساني، التي تحرص شرطة أبوظبي على دعمها وتشجيعها باستمرار.

 

شرطة أبوظبي
أبوظبي
حادث مروري
المسؤولية المجتمعية
آخر الأخبار
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
اليوم 12:44
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى «1000 هدف»؟
الرياضة
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى «1000 هدف»؟
اليوم 12:40
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
الرياضة
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
اليوم 12:39
براون.. «30 نقطة» في «الثامنة المتتالية»!
الرياضة
براون.. «30 نقطة» في «الثامنة المتتالية»!
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©