علوم الدار

أكاديمية الإعلام الجديد تختتم برنامج «رواد المحتوى الاقتصادي»

مشاركون خلال البرنامج (من المصدر)
27 ديسمبر 2025 01:19

دبي (الاتحاد)

اختتمت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، النسخة الأولى من برنامج «رواد المحتوى الاقتصادي»، الذي انعقد خلال الفترة من 8 إلى 25 ديسمبر، في مقر المؤثرين، تحت شعار «مشروعك يبدأ بفكرة.. ويكبر بمحتوى»، ويهدف إلى تدريب الشباب الإماراتيين والعرب، من صناع المحتوى ورواد الأعمال وتمكينهم من إنتاج محتوى رقمي هادف ينشر الوعي في القطاعات الاقتصادية المتنوعة وريادة الأعمال، ويدعم نمو المشاريع النوعية المتميزة. وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «يسهم برنامج رواد المحتوى الاقتصادي في تمكين صناع المحتوى الموهوبين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع جذابة، ويمنحهم أفكاراً جديدة لبناء محتوى هادف يستقطب المزيد من المتابعين». وأضاف، «تعمل أكاديمية الإعلام الجديد على تأهيل جيل جديد من صناع المحتوى المبدعين للانطلاق بمشاريعهم، وتعزيز مهاراتهم في إنتاج محتوى احترافي يعزز حضورهم الرقمي».

