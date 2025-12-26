تعاون بين «جامعة دبي» و«دبي للاستثمار»

دبي (الاتحاد)



وقّعت جامعة دبي ودبي للاستثمار، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير المواهب، والتوظيف، والتدريب العملي، ودعم برامج المنح الدراسية.

وقّع المذكرة بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، وأسماء محمد أحمد، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في دبي للاستثمار.

حضر التوقيع، البروفيسور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة، وآمنة المرزاق، مديرة مركز التدريب وتطوير المسار المهني ومكتب شؤون الخريجين وعدد من المسؤولين. وأكد الدكتور عيسى البستكي أن المذكرة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال، وتوفير فرص نوعية تسهم في خدمة الطلبة والخريجين والمجتمع على نطاق أوسع.

وأشار إلى أنه من خلال التدريب يكتسب طلبتنا خبرات عملية قيمة تكمل تعلمهم الأكاديمي، وتعزّز جاهزيتهم لدخول سوق العمل، وتسهم في تطوير مهاراتهم، وتساعد على سد الفجوة بين التعليم والتوظيف، في تجسيد واضح لالتزام الجامعة بالتميُّز والابتكار والشراكة مع المجتمع.