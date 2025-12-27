أنور قرقاش: قدرتنا المشتركة على إيجاد حلول هادئة ومتّزنة هي الأساس لرؤية إقليمية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن القدرة المشتركة على إيجاد حلول هادئة ومتّزنة هي الأساس لرؤية إقليمية قوامها الاستقرار والازدهار.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في هذه المرحلة الحرجة، التي مررنا بمثلها من قبل وسنواجهها مستقبلاً، لا بدّ من تغليب الحوار وابتكار المخارج السياسية، وحفظ الصداقات والتحالفات وتعزيزها، وعدم قطع حبال التواصل والمودّة».

وأضاف معاليه: «قدرتنا المشتركة على إيجاد حلول هادئة ومتّزنة هي الأساس لرؤية إقليمية قوامها الاستقرار والازدهار».