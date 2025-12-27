شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"

ضبطت شرطة دبي 90 شخصاً، وصادرت دراجاتهم الكهربائية بعد ارتكابهم لتجاوزات خطرة على المسارات الرياضية في منطقة الكايت بيتش.
سلامة المجتمع ليست خياراً، بل مسؤولية مشتركة...— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) December 27, 2025
ضبطت شرطة دبي 90 شخصاً، وصادرت دراجاتهم الكهربائية بعد ارتكابهم لتجاوزات خطرة على المسارات الرياضية في منطقة الكايت بيتش. وأكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون وإجراءات السلامة.#السلامة_المرورية pic.twitter.com/JJBZ89yVh3