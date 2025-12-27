شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"

ضبطت شرطة دبي 90 شخصاً، وصادرت دراجاتهم الكهربائية بعد ارتكابهم لتجاوزات خطرة على المسارات الرياضية في منطقة الكايت بيتش.

وأكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون وإجراءات السلامة.







سلامة المجتمع ليست خياراً، بل مسؤولية مشتركة...

