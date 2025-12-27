الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
علوم الدار

شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"

27 ديسمبر 2025 13:16

ضبطت شرطة دبي 90 شخصاً، وصادرت دراجاتهم الكهربائية بعد ارتكابهم لتجاوزات خطرة على المسارات الرياضية في منطقة الكايت بيتش.
وأكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون وإجراءات السلامة.


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة دبي
