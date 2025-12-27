الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس غائم مع احتمال سحب ركامية وسقوط أمطار غدا

أبوظبي
27 ديسمبر 2025 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والمد الثاني عند الساعة 07:31، والجزرالأول عند الساعة 12:37 والجزر الثاني عند الساعة 00:08.

في بحر عمان خفيف إلى متوسط أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعه 16:19 والمد الثاني عند الساعة 03:13، والجزر الأول عند الساعة 10:00 والجزرالثاني عند الساعة 20:49.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                    الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                      27 18 80 35

دبي                           27 18 80 35

الشارقة                       26 15 75 30

عجمان                        26 18 80 30

أم القيوين                      25 13 80 30

أخبار ذات صلة
فرصة سقوط أمطار مع ارتفاع درجات الحرارة غدا
توقعات بسقوط أمطار على مناطق ساحلية وشمالية غدا

رأس الخيمة                   26 13 80 30

الفجيرة                          26 19 80 30

العـين                            26 14 75 30

ليوا                               27 14 70 25

الرويس                          24 13 80 30

السلع                              24 14 80 30

دلـمـا                              24 18 80 30

طنب الكبرى / الصغرى      25 20 80 30

أبو موسى                        25 20 80 30.

المصدر: وام
سقوط أمطار
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
الرياضة
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
اليوم 21:02
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
اليوم 21:01
برشلونة يسيطر على جوائز الأفضل في «الليجا» بـ«جلوب سوكر»
الرياضة
برشلونة يسيطر على جوائز الأفضل في «الليجا» بـ«جلوب سوكر»
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©