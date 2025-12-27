الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الأرصاد" يسجل زلزالا في تايوان الصينية

زلزال
27 ديسمبر 2025 19:49

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالا في تايوان الصينية، اليوم السبت.

وقال المركز، في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الزلزال "بقوة 6.5 درجة"، مضيفا أنه سجل "الساعة 19:05، الموافق 27/12/2025 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".
من جانبها، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في تايوان الصينية أن زلزالا بقوة 7 درجات هز قبالة الساحل الشمالي الشرقي.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. 
وأكدت الوكالة أن الزلزال وقع عند الساعة 23,05 بالتوقيت المحلي (15,05 بتوقيت غرينتش) على عمق 73 كيلومترا في البحر.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تايوان الصينية
زلزال
المركز الوطني للأرصاد
