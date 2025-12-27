«السنع روح الوعي».. في حلقة حوارية من «متعافي»

دبي (الاتحاد)



في إطار جهودها التوعوية الرامية إلى بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، طرحت القيادة العامة لشرطة دبي، في الحلقة الرابعة من بودكاست «مُتعافي»، موضوع السنع بعنوان «السنع... روح الوعي والتعافي»، والتي استضافت العميد الدكتور مبارك سعيد بو نواس الكتبي، مدير مركز شرطة لهباب، في حوار عميق تناول مفهوم «السنع» بوصفه قيمة مجتمعية راسخة وأسلوب حياة أصيلاً يشكّل حجر الأساس في بناء الإنسان المتوازن.

وسلّطت الحلقة الضوء على «السنع» باعتباره منظومة أخلاقية وسلوكية متكاملة، تتجاوز كونه مجموعة من العادات والتقاليد، ليصبح إطاراً ناظماً للسلوك الإنساني، يعزّز الوعي الذاتي، ويغرس في الفرد حسّ المسؤولية، والانضباط، واحترام الذات والآخرين.

وأوضح العميد الدكتور مبارك الكتبي، أن التمسك بالسنع يُسهم بشكل مباشر في إعداد جيل واعٍ ومدرك للتحديات المعاصرة، وقادر على التمييز بين الصواب والخطأ، واتخاذ قرارات رشيدة تحميه من الانحراف والإدمان والسلوكيات السلبية.

وأكدت الحلقة أن السنع يلعب دوراً محورياً في ترسيخ منظومة القيم الإيجابية داخل المجتمع، خاصة أنها تتزامن مع حلول عام 2026 عاماً للأسرة، من خلال تعزيز مفاهيم الاحترام، والالتزام، والتعاون، والتعاطف، بما ينعكس على استقرار الأسرة وتماسك النسيج الاجتماعي. فحين ينشأ الأبناء في بيئة تتبنّى «السنع» قولاً وفعلاً، فإنهم يكتسبون مناعة أخلاقية تحصّنهم أمام الضغوط الفكرية والسلوكية التي تفرضها التحولات المتسارعة في العالم المعاصر.



الهوية الوطنية

تناولت الحلقة السنع بوصفه تعبيراً حياً عن الهوية الوطنية، ووسيلة فاعلة للحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي الأصيل، وربط الأجيال بجذورها وقيمها، دون أن يتعارض ذلك مع الانفتاح الواعي على العصر.