علوم الدار

«فخر الوطن» ينظم زيارة لأبطال خط الدفاع الأول إلى متحف زايد الوطني

صورة جماعية للمشاركين في الزيارة (من المصدر)
28 ديسمبر 2025 02:19

أبوظبي (الاتحاد) 

نظّم مكتب فخر الوطن زيارة خاصة لأبطال خط الدفاع الأول إلى متحف زايد الوطني في جزيرة السعديات بأبوظبي أول أمس، في إطار جهوده المستمرة لتكريمهم وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمنت الزيارة جولة متكاملة في أجنحة متحف زايد الوطني، اطّلع خلالها المشاركون على محطات بارزة من تاريخ دولة الإمارات وسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وقيمه الإنسانية التي أرست دعائم الدولة الحديثة.
ويُعد متحف زايد الوطني صرحاً ثقافياً بارزاً يجسّد إرث الوالد المؤسس، ويعكس القِيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الحكمة، والتسامح، والإنسانية، والاستدامة. ويضطلع المتحف بدور محوري في حفظ التاريخ الوطني وسرد قصة قيام الاتحاد للأجيال القادمة، من خلال معروضات تفاعلية وتجارب معرفية حديثة تربط الماضي بالحاضر وتؤكد عمق الهوية الإماراتية.
كما شملت الزيارة جولة عبر التاريخ، قدّمت للأبطال سرداً توثيقياً لمسيرة الاتحاد والتطور الحضاري الذي شهدته الدولة، إضافة إلى جولة في الحديقة المحيطة بالمتحف، التي تعكس مفهوم الاستدامة والانسجام بين العمارة الحديثة والبيئة الطبيعية.
وأكد مكتب فخر الوطن أن هذه الزيارة تأتي ضمن مبادراته الهادفة إلى التعبير عن التقدير والعرفان لأبطال خط الدفاع الأول، وتسليط الضوء على دورهم المحوري في خدمة المجتمع، إلى جانب تعزيز وعيهم بالتراث الوطني والقيم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.
وأعرب المشاركون عن اعتزازهم بهذه الزيارة، مثمّنين جهود مكتب فخر الوطن في تنظيم مبادرات نوعية تعكس الاهتمام المتواصل بأبطال خط الدفاع الأول وتؤكد مكانتهم في مسيرة الوطن.

