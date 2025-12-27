الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
انطلاق مرحلة تقييم جائزة وزير الداخلية للتميز بدورتها السابعة

28 ديسمبر 2025 02:19

جمعة النعيمي (أبوظبي)

انطلقت عمليات التقييم «لجائزة وزير الداخلية للتميز» في دورتها السابعة والمنظمة من قبل إدارة التميز والريادة في وزارة الداخلية، وذلك ضمن المخطط الزمني للجائزة لضمان استدامة التميز والارتقاء بمستويات الأداء الوظيفي، وتعزيز المرونة المؤسسية والاستباقية والابتكار وتبادل أفضل الممارسات والتجارب، بما يعزّز العمل الأمني لمختلف القيادات والقطاعات. وتضمّنت الجائزة 3 محاور رئيسية مقسمة إلى جوائز مؤسسية شرطية، وجوائز وظيفية خاصة بالموظفين، بالإضافة للجوائز المجتمعية الموجّهة لمختلف شرائح المجتمع. 

الجدير بالذكر أن الجائزة منذ انطلاقها في عام 2011، تُعتبر مساراً للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي وميداناً للتنافس بين مختلف القيادات والقطاعات الشرطية لتعزيز مستوى التميز والارتقاء بالأداء الوظيفي وتطوير كفاءة العمل والابتكار والريادة في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أنها تعتبر إحدى وسائل التقييم الحديثة ومنصة لعرض أفضل الحلول الابتكارية في مجالات العمل الشرطي والأمن المجتمعي.

أبوظبي
وزارة الداخلية
العمل الشرطي
جائزة وزير الداخلية للتميز
