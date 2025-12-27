الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

600 شجرة قرم جديدة بمحمية جبل علي البحرية

موظفو «الهيئة» وعائلاتهم وموظفو شركات تابعة لـ«الهيئة» خلال مشاركتهم في الفعالية
28 ديسمبر 2025 02:20

دبي (وام) 

زرعت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، 600 شجرة قرم جديدة في محمية جبل علي البحرية، بمشاركة 239 متطوعاً، حيث سجل المشاركون في الفعالية 478 ساعة عمل تطوعية. ووصل عدد أشجار القرم التي زرعتها «الهيئة» في المحمية منذ فبراير 2023 إلى ديسمبر 2025 إلى 13,950 شجرة قرم، بمشاركة ما يقارب 1.900 شخص من موظفي «الهيئة» وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.

 

التنوع البيولوجي

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»: «في إطار البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمبادرة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول 2030، نلتزم بتعزيز التنوع البيولوجي من خلال توسيع المساحات الخضراء في ربوع الوطن كافة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني مفهوم الزراعة والتشجير وتحويله إلى نمط حياة. وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، نواصل جهودنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لدعم النظم الساحلية والموائل البيئية، من خلال صون الأشجار المحلية وخاصة أشجار القرم واستعادة غاباتها، وضمان استدامتها، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي».

 

