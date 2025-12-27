الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يزور عيسى سيف بن عبلان المزروعي في منزله بمدينة ليوا

27 ديسمبر 2025 23:53

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وذلك في منزله بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.

ورحب المزروعي بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره، وأفراد أسرته لزيارة سموه مثمنا هذه اللفتة الكريمة.

وتبادل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع رئيس أركان القوات المسلحة، الأحاديث التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادتنا بأبناء الوطن وحرصها على الالتقاء بالمواطنين في نهج أصيل، دأبت علية القيادة الحكيمة منذ تأسيس الدولة في التواصل مع أبناء الإمارات.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يشهد جانباً من فعاليات مهرجان ليوا الدولي (ليوا 2026)
«مديم» و«نمو».. تجربة فريدة لزوّار قرية ليوا

ودعا الجميع الله عز وجل أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأن يحفظ وطننا الغالي آمناً ومستقراً، وأن تحقق مسيرة الاتحاد المباركة المزيد من التقدم والازدهار في كافة المجالات.

رافق سموه، خلال الزيارة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

المصدر: وام
