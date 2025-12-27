الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شوارع أبوظبي تزدان بمجسمات مضيئة تحمل شعار «2026 عام الأسرة»

جانب من المجسمات المضيئة (تصوير: مصطفى رضا)
28 ديسمبر 2025 02:20

هالة الخياط (أبوظبي)

في إطار الاحتفاء بعام 2026 الذي خُصص ليكون «عام الأسرة»، تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مبادرات نوعية، تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية وترسيخ مكانة الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع واستدامة التنمية، حيث باشرت بتزيين الشوارع الرئيسة والجسور والتقاطعات في جزيرة أبوظبي بشعارات وإضاءات مستوحاة من شعار «عام الأسرة».

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى دعم الأسرة الإماراتية، وتعزيز تماسكها، وترسيخ ثقافة الترابط المجتمعي، بما يعكس رؤية الدولة في جعل الأسرة محوراً للاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.
وشملت أعمال التزيين الشوارع الرئيسة والميادين الحيوية والمناطق ذات الكثافة المرورية، بما يسهم في إيصال رسالة «عام الأسرة» إلى مختلف فئات المجتمع والزوّار.

واعتمدت بلدية مدينة أبوظبي تصاميم مبتكرة، تحمل عبارات إيجابية ورموزاً تعبّر عن القيم الأسرية، إلى جانب إبراز الهوية الوطنية بأسلوب بصري معاصر، ينسجم مع المشهد الحضري للعاصمة. 
وحرصت البلدية على أن تكون المواد المستخدمة مستدامة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة وتعزيز جودة الحياة.

أخبار ذات صلة
برشلونة يسيطر على جوائز الأفضل في «الليجا» بـ«جلوب سوكر»
إنريكي يفوز بجائزة أفضل مدرب في حفل «جلوب سوكر»

وأكدت البلدية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة متكاملة من المبادرات والبرامج التوعوية والمجتمعية، التي سيتم تنفيذها على مدار عام 2026، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية دور الأسرة في تنشئة الأجيال، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والعملية.

وأوضحت أن تزيين شوارع العاصمة بشعارات «عام الأسرة» يسهم في تحويل الفضاءات العامة إلى منصات تفاعلية تعكس أولويات الدولة، وتعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، فضلاً عن إبراز الصورة الحضارية لأبوظبي كمدينة رائدة تهتم بالإنسان والأسرة وجودة الحياة.
وتعكس هذه المبادرة، حرص بلدية مدينة أبوظبي على توظيف المشهد الحضري كأداة فاعلة في إيصال الرسائل الوطنية والمجتمعية، وترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات ملموسة تعزّز القيم الإيجابية وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

أبوظبي
عام الأسرة
الإمارات
بلدية أبوظبي
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
الرياضة
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
اليوم 21:02
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
اليوم 21:01
برشلونة يسيطر على جوائز الأفضل في «الليجا» بـ«جلوب سوكر»
الرياضة
برشلونة يسيطر على جوائز الأفضل في «الليجا» بـ«جلوب سوكر»
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©