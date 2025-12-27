الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إطلاق البرامج التدريبية بمركز الفجيرة للمغامرات

قائمة انتظارٍ للراغبين في التسجيل من السعودية وعُمان والبحرين والأردن (من المصدر)
28 ديسمبر 2025 02:19

الفجيرة (وام) 

أطلق مركز الفجيرة للمغامرات برنامجاً تدريبياً في المغامرات والقيادة الجبلية، بعد استكمال إجراءات الاعتمادات الدولية من الاتحاد الدولي للتسلق والرياضات الجبلية، واعتماد المنهج بما يلائم بيئة دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص. ويأتي ذلك في إطار توجه المركز لتأسيس أول أكاديمية مغامرات متخصصة في الشرق الأوسط، تهدف إلى تمكين الكفاءات المحلية، وتأهيل مرشدين محترفين وفق المعايير العالمية.
وأوضح عمرو زين الدين، مدير المركز، أن البرنامج يشهد منذ انطلاقته في الأول من ديسمبر الجاري، إقبالاً من داخل الإمارات ومن مختلف دول الخليج، مع وجود قائمة انتظارٍ للراغبين بالتسجيل من السعودية، عُمان، البحرين، والأردن، إضافة إلى متدربين من مختلف إمارات الدولة، نظراً لحصر المشاركة بثمانية متدربين فقط في كل دورة، مع اعتماد جدول تدريبي بواقع دورة جديدة كل أسبوعين لضمان المتابعة الدقيقة، وصقل المهارات بشكل مكثف.

3 مراحل
أشار زين الدين إلى أن البرنامج يتضمن ثلاث مراحل أساسية للحصول على شهادة «مهارات القائد الجبلي» المعتمدة دولياً من الاتحاد الدولي للتسلق والرياضات الجبلية (UIAA)، وتشمل: مدخل إلى عالم القيادة الجبلية، ومهارات التعايش والإسعافات الأولية والبيئة الجبلية والنباتات المحلية، بالإضافة إلى المهارات المتقدمة في القيادة الجبلية وإدارة المخاطر.
أكد مدير المركز أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة نحو تأسيس بيئة احترافية للمغامرات في الدولة.


