حمدان بن زايد يشهد جانباً من فعاليات مهرجان ليوا الدولي (ليوا 2026)

زار سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مدينة ليوا، حيث تفقد سموّه مهرجان ليوا الدولي (ليوا 2026) والفعاليات الثقافية والرياضية المصاحبة له.

تأتي الزيارة في إطار متابعة سموّه المستمرة لمشاريع التنمية والاستثمار، وحرصه على دعم الأنشطة التي تعزز الموروث الثقافي، وتدعم الحركة السياحية في منطقة الظفرة.

واستهل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان زيارته بجولة في المهرجان، شملت عدداً من المخيمات المشاركة، حيث تفقد مخيم مكتب أبوظبي للاستثمار، واطلع على المبادرات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية المطروحة، والتقى سموّه بعدد من المستثمرين المشاركين، واستمع إلى شرح حول الفرص الاستثمارية الداعمة للتنمية المستدامة في منطقة الظفرة.

كما زار سموّه مخيم شبكة أبوظبي للإعلام، حيث اطلع على التجهيزات الإعلامية وآليات تغطية فعاليات المهرجان، إلى جانب المعرض المصاحب، ودور الشبكة في نقل صورة شاملة عن الحدث على المستويين المحلي والدولي.

خلال الزيارة، التقى سموّه بعدد من المسؤولين والمنظمين، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.

واطلع سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على سير العمل والجهود المبذولة لضمان نجاح الفعاليات وتحقيق أهدافها، مؤكداً أهمية الرياضات التراثية في تعزيز السياحة الثقافية والرياضية في الدولة.

وشهد سموّه جانباً من سباقات الاستعراض الرملي من المنصة الرئيسية، معرباً عن إعجابه بالمستويات العالية للمشاركين، والتنظيم المتميز للسباقات، وأشاد بالجهود المبذولة في تطوير مشاريع ليوا ومهرجانها الدولي، مؤكداً التزام القيادة الرشيدة بدعم الاستثمار والرياضة والجهود الرامية إلى صون التراث الوطني.

وأشار سموّه إلى أن مهرجان ليوا الدولي يسلط الضوء على المقومات السياحية الفريدة لمنطقة الظفرة بوصفها وجهة مستدامة نابضة بالحياة، من خلال برنامج متنوع يثري شغف الزوار بالمغامرة والرياضة والثقافة والفنون والموسيقى، ويدعو الجميع لصناعة أجمل الذكريات مع العائلة والأصدقاء.