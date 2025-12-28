حمدان بن محمد يشهد جانباً من فعاليات "مخيم غمران" في صحراء دبي برفقة راشد وشيخة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم جانباً من فعاليات "مخيم غمران" في صحراء دبي، برفقة راشد وشيخة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"شهدت اليوم جانباً من فعاليات "مخيم غمران" في صحراء دبي، برفقة راشد وشيخة... تجارب تفاعلية تجمع الآباء بالأبناء، وتعزز القيم، وتورّث الهوية بطريقة تُرسخ في الذاكرة.. فالهويّة التي تُعاش هي الهويّة التي تبقى.. والقيم التي تُمارَس.. هي القيم التي تُورَّث.. وهذا هو الاستثمار الأمثل في الإنسان.. في شخصيته، وفي هويته، وفي قدرته على أن يوازن بين أصالة تراثه، وطموح مستقبله".