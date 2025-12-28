الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يشهد جانباً من فعاليات "مخيم غمران" في صحراء دبي برفقة راشد وشيخة

حمدان بن محمد
28 ديسمبر 2025 16:01

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم جانباً من فعاليات "مخيم غمران" في صحراء دبي، برفقة راشد وشيخة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"شهدت اليوم جانباً من فعاليات "مخيم غمران" في صحراء دبي، برفقة راشد وشيخة... تجارب تفاعلية تجمع الآباء بالأبناء، وتعزز القيم، وتورّث الهوية بطريقة تُرسخ في الذاكرة.. فالهويّة التي تُعاش هي الهويّة التي تبقى.. والقيم التي تُمارَس.. هي القيم التي تُورَّث.. وهذا هو الاستثمار الأمثل في الإنسان.. في شخصيته، وفي هويته، وفي قدرته على أن يوازن بين أصالة تراثه، وطموح مستقبله".

أخبار ذات صلة
«شرطة دبي» تعزز الوعي الأمني في المجمعات السكنية
«منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع» ينطلق في 12 يناير

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
صحراء دبي
حمدان بن محمد
دبي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
تأجير الروبوتات البشرية.. إلى أي مدى اقتحمت التكنولوجيا تفاصيل حياتنا اليومية؟
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©