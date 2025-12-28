الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بشأن تقديم مساعدات للاجئين في شرق أفريقيا

مراسم توقيع الاتفاقية
28 ديسمبر 2025 19:34

وقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بشأن تقديم مساعدات للاجئين في شرق أفريقيا بهدف توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان الدول المتأثرين بالحروب والصراعات، ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين في إثيوبيا وأوغندا وغيرها من الدول في شرق القارة الأفريقية.
وبحضور فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج، وقع الاتفاقية راشد سالم الشامسي، المدير التنفيذي لدعم الخدمات اللوجستية في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، ويان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين. وبموجب الاتفاقية، ستقدم دولة الإمارات منحة مقدارها 8 ملايين دولار أميركي لدعم أنشطة المساعدات الإنسانية للاجئين في الدول المضيفة بقارة أفريقيا.

في هذا الصدد، أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على التزام دولة الإمارات بدعم اللاجئين النازحين قسراً من ديارهم في شرق أفريقيا بسبب الحروب والصراعات المستمرة، والتي تعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ ستسهم هذه الاتفاقية من تخفيف معاناة المتضررين وضمان تقديم الدعم الإنساني اللازم بشكل سريع وفعَّال.
وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية من خلال تسخير الخبرة التشغيلية للمجلس النرويجي للاجئين في مساعدة اللاجئين النازحين، وتوفير الخدمات الأساسية كالمأوى والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم، فضلاً عن توفير الحماية للفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران
حصاد الإمارات 2025.. أقمار صناعية ومهام فضائية طموحة من حزام الكويكبات إلى القمر

من جهته، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين «نشكر دولة الإمارات على هذا الدعم الذي سيمكننا من توسيع نطاق عملنا الإنساني السامي لإنقاذ أرواح العائلات اللاجئة النازحة المحتاجة للمساعدات الضرورية في إثيوبيا وأوغندا ومناطق أخرى في شرق القارة الأفريقية».
وأضاف «في الوقت الذي يواجه فيه التمويل الإنساني العالمي تحديات عدة تمنع ملايين المتضررين من الحصول على المساعدات الإنسانية، يأتي الدعم الإماراتي ليشكل خطوة مهمة وحيوية لتجاوز مثل هذه التحديات، إذ تجسد شراكتنا مع دولة الإمارات التضامن اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والحفاظ على كرامة المتضررين من الأزمات».

المصدر: وام
الإمارات
توقيع
اتفاقية تعاون
المجلس النرويجي للاجئين
شرق أفريقيا
اللاجئون
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
تأجير الروبوتات البشرية.. إلى أي مدى اقتحمت التكنولوجيا تفاصيل حياتنا اليومية؟
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©