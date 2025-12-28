الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بشأن تقديم مساعدات للاجئين في شرق أفريقيا

وقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بشأن تقديم مساعدات للاجئين في شرق أفريقيا بهدف توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان الدول المتأثرين بالحروب والصراعات، ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين في إثيوبيا وأوغندا وغيرها من الدول في شرق القارة الأفريقية.

وبحضور فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج، وقع الاتفاقية راشد سالم الشامسي، المدير التنفيذي لدعم الخدمات اللوجستية في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، ويان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين. وبموجب الاتفاقية، ستقدم دولة الإمارات منحة مقدارها 8 ملايين دولار أميركي لدعم أنشطة المساعدات الإنسانية للاجئين في الدول المضيفة بقارة أفريقيا.

في هذا الصدد، أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على التزام دولة الإمارات بدعم اللاجئين النازحين قسراً من ديارهم في شرق أفريقيا بسبب الحروب والصراعات المستمرة، والتي تعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ ستسهم هذه الاتفاقية من تخفيف معاناة المتضررين وضمان تقديم الدعم الإنساني اللازم بشكل سريع وفعَّال.

وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية من خلال تسخير الخبرة التشغيلية للمجلس النرويجي للاجئين في مساعدة اللاجئين النازحين، وتوفير الخدمات الأساسية كالمأوى والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم، فضلاً عن توفير الحماية للفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.

من جهته، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين «نشكر دولة الإمارات على هذا الدعم الذي سيمكننا من توسيع نطاق عملنا الإنساني السامي لإنقاذ أرواح العائلات اللاجئة النازحة المحتاجة للمساعدات الضرورية في إثيوبيا وأوغندا ومناطق أخرى في شرق القارة الأفريقية».

وأضاف «في الوقت الذي يواجه فيه التمويل الإنساني العالمي تحديات عدة تمنع ملايين المتضررين من الحصول على المساعدات الإنسانية، يأتي الدعم الإماراتي ليشكل خطوة مهمة وحيوية لتجاوز مثل هذه التحديات، إذ تجسد شراكتنا مع دولة الإمارات التضامن اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والحفاظ على كرامة المتضررين من الأزمات».