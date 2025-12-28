الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
28 ديسمبر 2025 21:12

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله، بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة عود الطاير بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
تعزية
واجب العزاء
عزاء
