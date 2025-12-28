شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من فعاليات النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «محمد بن راشد يشهد جانباً من فعاليات النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي انطلقت اليوم برعاية وتوجيهات سموه، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي».

وأضاف المكتب الإعلامي: «انطلقت البطولة بإقامة منافسات سباق الهواة الإماراتيين الرجال الذي أقيم تحت شعار «الأمن والأمن»، وحصد هلال الحربي من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي (1) المركز الأول».

محمد بن راشد يشهد جانباً من فعاليات النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي انطلقت اليوم برعاية وتوجيهات سموه، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي. وانطلقت البطولة بإقامة منافسات سباق الهواة الإماراتيين الرجال الذي أقيم تحت شعار "الأمن والأمن"، وحصد هلال… pic.twitter.com/y4O7VEvwTz — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 28, 2025