الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يشهد جانباً من فعاليات النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية

28 ديسمبر 2025 22:31

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من فعاليات النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «محمد بن راشد يشهد جانباً من فعاليات النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي انطلقت اليوم برعاية وتوجيهات سموه، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي». 
وأضاف المكتب الإعلامي: «انطلقت البطولة بإقامة منافسات سباق الهواة الإماراتيين الرجال الذي أقيم تحت شعار «الأمن والأمن»، وحصد هلال الحربي من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي (1) المركز الأول».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
بطولة السلم للدراجات الهوائية
