«شرطة دبي» تعزز الوعي الأمني في المجمعات السكنية

دبي (الاتحاد)



نظمت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، فعاليات توعوية ضمن برنامج التوعية الجنائية «أمن المجمعات السكنية»، والذي تنظمه شرطة دبي بشكل دوري بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات والشركاء المعنيين، بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والوقائي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز جاهزية المجمعات السكنية في التعامل مع التحديات المستجدة.

وتضمنت الفعاليات ورشاً توعوية استهدفت حراس الأمن والعاملين في شركة فينسيتور للتطوير العقاري، إلى جانب القاطنين في المجمعات السكنية، وذلك بهدف تعزيز نشر الوعي بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاحتيال، وطرق الوقاية والإبلاغ، والتوعية بشأن المخدرات وأضرارها.

وقال العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة، إن هذا البرنامج انطلق، بهدف تعزيز العلاقات مع جميع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف القطاعات.



الوعي المجتمعي

أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس قسم التوعية الجنائية، أن الاستثمار في الوعي المجتمعي يُعد من أكثر الأدوات فاعلية في منظومة الوقاية من الجريمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تنظر إلى المجمعات السكنية بوصفها شريكاً محورياً في حفظ الأمن؛ وهذه البرامج تعكس التزام شرطة دبي بالتواجد القريب من المجتمع، والاستماع إلى ملاحظاته، والعمل على تلبية احتياجاته الأمنية بأساليب حديثة ومرنة، تواكب التحولات الرقمية وتُسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وشارك في تقديم المحاضرات من الإدارات العامة والفرعية في شرطة دبي، كل من إدارة الشرطة السياحية، وإدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، وإدارة الحد من الجريمة، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة مركز مكافحة الاحتيال، ومركز حماية الدولي، وإدارة مسرح الجريمة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومجلس الروح الإيجابية، ومراكز الشرطة الذكية.