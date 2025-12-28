الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تعزز الوعي الأمني في المجمعات السكنية

مشاركون خلال الفعالية (من المصدر)
29 ديسمبر 2025 02:01

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، فعاليات توعوية ضمن برنامج التوعية الجنائية «أمن المجمعات السكنية»، والذي تنظمه شرطة دبي بشكل دوري بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات والشركاء المعنيين، بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والوقائي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز جاهزية المجمعات السكنية في التعامل مع التحديات المستجدة.
وتضمنت الفعاليات ورشاً توعوية استهدفت حراس الأمن والعاملين في شركة فينسيتور للتطوير العقاري، إلى جانب القاطنين في المجمعات السكنية، وذلك بهدف تعزيز نشر الوعي بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاحتيال، وطرق الوقاية والإبلاغ، والتوعية بشأن المخدرات وأضرارها.
وقال العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة، إن هذا البرنامج انطلق، بهدف تعزيز العلاقات مع جميع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف القطاعات.

الوعي المجتمعي

أخبار ذات صلة
«منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع» ينطلق في 12 يناير
منال بنت محمد: ملتزمون بدعم الدور القيادي للمرأة

أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس قسم التوعية الجنائية، أن الاستثمار في الوعي المجتمعي يُعد من أكثر الأدوات فاعلية في منظومة الوقاية من الجريمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تنظر إلى المجمعات السكنية بوصفها شريكاً محورياً في حفظ الأمن؛ وهذه البرامج تعكس التزام شرطة دبي بالتواجد القريب من المجتمع، والاستماع إلى ملاحظاته، والعمل على تلبية احتياجاته الأمنية بأساليب حديثة ومرنة، تواكب التحولات الرقمية وتُسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وشارك في تقديم المحاضرات من الإدارات العامة والفرعية في شرطة دبي، كل من إدارة الشرطة السياحية، وإدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، وإدارة الحد من الجريمة، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة مركز مكافحة الاحتيال، ومركز حماية الدولي، وإدارة مسرح الجريمة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومجلس الروح الإيجابية، ومراكز الشرطة الذكية.

شرطة دبي
دبي
المجمعات السكنية
الاحتيال
الجرائم الإلكترونية
المخدرات
آخر الأخبار
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
الرياضة
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
اليوم 08:54
ترامب وزيلينسكي
الأخبار العالمية
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً
اليوم 08:52
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
الرياضة
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
اليوم 08:41
خلال انقاذ مسن أثناء حريق في دار بمحافظة سولاويزي بإندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا.. حريق في دار للمسنين يودي بحياة 16 شخصاً
اليوم 08:41
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
الرياضة
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
اليوم 08:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©