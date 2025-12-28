«شرطة أبوظبي» تدعو السائقين للالتزام بقوانين السلامة لنقل الدراجات في المقطورات

أبوظبي (الاتحاد)



دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين، وضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، إلى ضرورة الالتزام بقوانين وشروط السلامة لنقل الدراجات في المقطورات بجميع أصنافها وأحجامها، ويتضمن ذلك تثبيت رقم من الخلف على المقطورة باعتباره رقماً ثالثاً، وتزويد المقطورة بإشارات ضوئية وتنبيهية، واستخدام الإشارات التحذيرية للسيارة والمقطورة، وأن تكون المقطورة مزودة أيضاً بلاصق تحذيري وعاكس، والالتزام بالمسار الأيمن في جميع الأحوال لضمان سلامة المركبة والمقطورة، وأن لا يزيد عرض المقطورة على 260 سنتيمتراً وأن لا يزيد طولها على طول المركبة.

وذكرت أن المادة رقم 96 وتنص على أنه عند قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة بمخالفة قيمتها 1000 درهم.



مصابيح الإنارة

تنص المادة رقم 97 على أن عدم وجود مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها، تكون بمخالفة قيمتها 500 درهم، والمادة رقم 27 «ب» من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على تغريم مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى «عدم وضوح أرقام لوحات المركبة» غرامة مالية قدرها 400 درهم، وأكدت الحرص على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بقوانين السلامة في المقطورات وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.