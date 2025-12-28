الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تدعو السائقين للالتزام بقوانين السلامة لنقل الدراجات في المقطورات

ضرورة وجود لاصق تحذيري وعاكس بالمقطورة (من المصدر)
29 ديسمبر 2025 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين، وضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، إلى ضرورة الالتزام بقوانين وشروط السلامة لنقل الدراجات في المقطورات بجميع أصنافها وأحجامها، ويتضمن ذلك تثبيت رقم من الخلف على المقطورة باعتباره رقماً ثالثاً، وتزويد المقطورة بإشارات ضوئية وتنبيهية، واستخدام الإشارات التحذيرية للسيارة والمقطورة، وأن تكون المقطورة مزودة أيضاً بلاصق تحذيري وعاكس، والالتزام بالمسار الأيمن في جميع الأحوال لضمان سلامة المركبة والمقطورة، وأن لا يزيد عرض المقطورة على 260 سنتيمتراً وأن لا يزيد طولها على طول المركبة.
وذكرت أن المادة رقم 96 وتنص على أنه عند قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة بمخالفة قيمتها 1000 درهم.

مصابيح الإنارة 

أخبار ذات صلة
متاحف أبوظبي الجديدة ذاكرة للبشر والطبيعة
«جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1».. أبوظبي تتصدر المشهد

تنص المادة رقم 97 على أن عدم وجود مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها، تكون بمخالفة قيمتها 500 درهم، والمادة رقم 27 «ب» من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على تغريم مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى «عدم وضوح أرقام لوحات المركبة» غرامة مالية قدرها 400 درهم، وأكدت الحرص على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بقوانين السلامة في المقطورات وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الدراجات
آخر الأخبار
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
الرياضة
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
اليوم 08:54
ترامب وزيلينسكي
الأخبار العالمية
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً
اليوم 08:52
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
الرياضة
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
اليوم 08:41
خلال انقاذ مسن أثناء حريق في دار بمحافظة سولاويزي بإندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا.. حريق في دار للمسنين يودي بحياة 16 شخصاً
اليوم 08:41
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
الرياضة
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
اليوم 08:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©