الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«السلامة المهنية» في ورشة عمل بالشارقة

«السلامة المهنية» في ورشة عمل بالشارقة
29 ديسمبر 2025 02:01

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع كليات التقنية العليا - فرع الشارقة، ورشة عمل تحت عنوان «السلامة المهنية»، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مفاهيم الصحة والسلامة في بيئات العمل المختلفة.
وأقيمت الورشة في مبنى الكليات، بمشاركة عدد من طلاب الكلية وعدد من موظفي ومهندسي هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من مختلف الإدارات، وجاءت مشاركة الهيئة في إطار حرصها على دعم مبادرات السلامة المهنية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتطوير ممارسات وحلول تسهم في بيئة عمل آمنة ومستدامة. وتأتي الشراكة مع كليات التقنية العليا - فرع الشارقة، لما تتميز به من مكانة بارزة بين المؤسسات التعليمية في الدولة، وبيئة أكاديمية متقدمة تُسهم في تأهيل كوادر وطنية عالية الكفاءة، إضافة إلى دورها الريادي في دعم المشاريع والمبادرات التي تعزّز الابتكار والتميز في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور المهندس حسن الزعوني، مدير إدارة البحوث والدراسات، حرص الهيئة على تعزيز ثقافة السلامة المهنية من خلال تنظيم مبادرات وورش عمل تسهم في تعريف أفضل الممارسات وأساليب الوقاية، بما يدعم بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.

