275 طالباً من الجامعة القاسمية استفادوا من «تيسير العمرة» بالشارقة الخيرية

الشارقة (الاتحاد)



بلغت أعداد منتسبي الجامعة القاسمية، المستفيدين من مشروع «تيسير العمرة» الذي تنفّذه جمعية الشارقة الخيري، نحو 275 طالباً من الطلاب المتفوقين بالجامعة، وذلك خلال الفترة من 2017 وحتى 2025، في إطار دعمها المستمر لطلبة العِلم، وحرصها على تمكينهم من أداء مناسك العمرة، بما يعزّز القيم الإيمانية لديهم، ويدعم مسيرتهم العلمية والإنسانية.

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية: إنّ مشروع تيسير العمرة يمثّل أحد المشاريع الرائدة التي تنفّذها الجمعية على مساحة واسعة، إذ توفد الجمعية سنوياً مئات الأشخاص من العاملين ومنتسبي الدوائر والمؤسسات التي ترتبط معها بشراكات مختلفة، وتُعد الجامعة القاسمية ضمن الجهات المشمولة بمظلة المشروع، إذ يتم إيفاد عدد من الطلاب المتفوقين بالجامعة بشكل منتظم، وبلغت أعداد الطلاب المستفيدين من المشروع خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية عام 2025 نحو 275 طالباً، بواقع 50 طالباً من طلبة الجامعة خلال أعوام 2017 و2018 و2019 على التوالي، وفي عام 2023 تم إيفاد 40 طالباً، ومثلهم في 2024، بالإضافة إلى 45 طالباً أُوفدوا مؤخرا لأداء المناسك، مشيراً إلى أن المشروع يمثّل المشروع خدمة جليلة تحقق من خلالها حلم كثيرين ممن يرغبون أداء المناسك وزيارة الأماكن المقدسة.



ترسيخ القيم الإيمانية

وأشاد الأستاذ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، بالتعاون البنّاء والمثمر بين الجانبين، مؤكداً أن هذا التعاون يجسّد نموذجاً رائداً لتكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والخيرية. وثمّن جهود الجمعية في دعم المبادرات التي تعزّز القيم الدينية والإنسانية لدى الطلبة، ولا سيما مبادرات تيسير أداء شعيرة العمرة، بما يوفّر للطلبة أجواء من الطمأنينة واليسر، ويُسهم في ترسيخ القيم الإيمانية إلى جانب مسيرتهم الأكاديمية.