علوم الدار

«تريندز» يستضيف سفير رومانيا في حلقة نقاشية

محمد العلي والسفير الروماني والحضور في صورة جماعية (من المصدر)
29 ديسمبر 2025 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أوكتافيان بوغدان باديكا، سفير جمهورية رومانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في حلقة نقاشية حوارية، تناولت سبل تعزيز التعاون البحثي والمعرفي بين المراكز الفكرية في دولة الإمارات ونظيراتها في رومانيا.

وفي مستهل الحلقة، رحّب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، بالسفير الروماني، معرباً عن تطلعه لتعميق أواصر التعاون مع مراكز البحث والفكر في رومانيا، مؤكداً أهمية بناء الشراكات الدولية الهادفة إلى تبادل الخبرات والمعرفة.
من جانبه، أعرب السفير أوكتافيان بوغدان باديكا، عن شكره وتقديره لجهود «تريندز» البحثية والفكرية، مشيراً إلى أنه يتابع شخصياً، الإصدارات والنتاجات المعرفية للمركز، التي تشكّل مرجعاً مهماً للباحثين والمتخصصين.  وأضاف: أن مركز «تريندز» بات بفضل جهوده العالمية وإصداراته القيّمة منصة بحثية بارزة ومرجعاً يُعتد به في مجاله.
وشدّد السفير  باديكا على الدور المحوري لمراكز الأبحاث في نشر المعرفة الصحيحة وتقديم المعلومات الدقيقة، حيث قال: «إن الدبلوماسي أحوج ما يكون إلى المعرفة المتعمقة والتحليل الموضوعي»، معتبراً أن المعرفة هي الركيزة الأساسية لأي عمل دبلوماسي فعّال. وأكد أهمية مد جسور التعاون البحثي بين المؤسسات الفكرية، مشيراً إلى أن بناء العلاقات الدولية المتينة يحتاج إلى هذه الجسور المعرفية.
وتطرّق السفير باديكا إلى حاجة الجيل الجديد في أوروبا إلى فهم التاريخ الحديث للمنطقة العربية والخليجية، والاطلاع على مسيرة التطور والتحول الكبير التي شهدتها، معتبراً أن مراكز البحوث لها دور جوهري في تقديم هذه الصورة الواقعية والمشرقة.
وخلال الحلقة، قدّم السفير باديكا لمحة موجزة عن بلاده رومانيا، ثقافياً واقتصادياً، كما ناقش عدداً من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد بدور «تريندز» كمؤسسة فكرية رائدة، وصفها بأنها «نافذة معرفية واعية» تسهم في إثراء الفكر والتحليل الاستراتيجي.
وشهدت الحلقة، جلسة حوارية مفتوحة تفاعل خلالها السفير مع الباحثين والمتخصصين في المركز، أجاب فيها عن أسئلتهم واستفساراتهم حول العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المستقبلية، مما أثرى النقاش وأسهم في بلورة رؤى مشتركة.

