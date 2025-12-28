الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

234 عملية زراعة كلى أجراها أطباء «دبي الصحية»

منظومة عمل موحدة تدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء «حياة» (من المصدر)
29 ديسمبر 2025 02:01

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية» نجاحها في إجراء 234 عملية زراعة كلى لمرضى من المواطنين والمقيمين، بنسبة نجاح تجاوزت 95 %، وذلك منذ انطلاق برنامج زراعة الكلى في دبي عام 2016.

 وتأتي جهود «دبي الصحية»، كمنظومة صحية أكاديمية متكاملة، في زراعة الكلى، في إطار نموذج رائد للعمل الحكومي المشترك، حيث تتضافر جهودها مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، تضم: «وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومطارات دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وجمارك دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والنيابة العامة في دبي، وميديكلينيك مستشفى المدينة وغيرها.
 وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «يجسد هذا النجاح أثر الشراكة البناءة والتعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتي أسهمت في تسهيل الإجراءات، وتعزيز منظومة زراعة الأعضاء. ويعكس هذا التعاون رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات، ويؤكد التزامنا بتقديم رعاية صحية متخصصة ترتقي بجودة الحياة».
وأضاف: انطلاقاً من عهدنا الراسخ «المريض أولاً»، نحرص في «دبي الصحية» على أن يحصل مرضى الفشل العضوي على فرصة علاج متكاملة، ويجسد هذا النهج منظومة قيم إنسانية ترتكز على تكامل الرعاية والعطاء، حيث تسهم البرامج الداعمة التي تقدمها «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ «دبي الصحية»، في تمكين المرضى من الحصول على العلاج المناسب.

