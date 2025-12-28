«منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع» ينطلق في 12 يناير

دبي (وام)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يستضيف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته الحادية عشرة، نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين من أصحاب المعالي ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومسؤولي كبريات الشركات العالمية، إذ سيكون لاعب التنس العالمي أندريه أغاسي، المتحدث الرئيس في المنتدى، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 15 يناير المقبل في مدينة جميرا تحت شعار: «تقارب المجتمعات Bridging Communities».

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، رسخ على مدى دوراته العشر السابقة، مكانته كأحد أبرز المؤتمرات والمنتديات العالمية، التي تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين، وأسهم في إثراء النقاش حول أفضل الممارسات العالمية، ونقل المعرفة، وفتح آفاق جديدة لتطوير منظومات إدارة المشاريع في المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن المنتدى يُعد منصة استراتيجية لاستعراض مسيرة النمو التي تشهدها إمارة دبي، وتسليط الضوء على تجربتها الريادية في تطوير وتنفيذ مشاريع أيقونية تعزز جودة الحياة، وترسخ مكانتها مدينة رائدة في تصميم المستقبل، ونموذجاً يحتذى به في الابتكار، والحوكمة، والاستدامة.