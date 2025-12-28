منال بنت محمد: ملتزمون بدعم الدور القيادي للمرأة

دبي (الاتحاد)



استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خلال اجتماعه الرابع والختامي لعام 2025 المبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، استلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة لمستقبل دور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والتي شملت تنظيم برامج عدة في مجال التطوير المهني والقيادي، وتعزيز الصحة النفسية للمرأة، كما ناقش الاجتماع المشاريع التي يتم العمل عليها حالياً، وأهمها تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة وخطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، واستعرض أهم مبادرات ومشاريع عام 2026 تزامناً مع عام الأسرة.

وبهذه المناسبة، أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة التزام المؤسسة الراسخ بدعم المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ولا سيما على المستويات القيادية التي تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. وقالت سموها: «شهد عام 2025 إطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية عكست حرصنا على بناء القدرات وتعزيز المهارات القيادية التي تسهم في توفير مسارات عملية تُمكّن المرأة من مواصلة نجاحاتها. وجاءت هذه الجهود كترجمة عملية لرسالة المؤسسة ورؤيتها في تعزيز مشاركة المرأة وتوفير البيئة الداعمة التي تساعدها على الإبداع والابتكار وتحقيق التميز في مختلف القطاعات، تأكيداً على دورها كشريك رئيسي في صنع المستقبل وصياغة نجاحاته».

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «ونحن على أعتاب عام جديد، نؤكد حرصنا على العمل برؤية مستقبلية تتماشى مع طموحات إمارة دبي وتطلعات دولة الإمارات، مسترشدين بتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي وضعت تمكين المرأة ضمن الأولويات الوطنية».



عمل مؤسسي

قالت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة إن الإنجازات التي تحققت في عام 2025 هي ثمرة مرحلة مهمة من العمل المؤسسي المُنظَّم والفعّال والتطوير المتواصل في البرامج والمبادرات ذات الأثر المستدام، وقد حرصنا خلال هذا العام على تبنّي منهجية واضحة ترتكز على جودة المخرجات، وتحقيق قيمة حقيقية للمرأة والمجتمع، حيث ركزت أجندة العمل على تطوير برامج متخصصة تستجيب لاحتياجات المرأة في مختلف مراحل مسيرتها المهنية، سواء عبر البرامج القيادية، أو المبادرات التي تعزز مشاركتها في ريادة الأعمال والقطاعات الجديدة المرتبطة باقتصاد المستقبل.

وقدمت نعيمة أهلي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عرضاً حول المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري، والتي شملت إطلاق ثلاثة برامج قيادية في مجالات مختلفة، هي برنامج «أساسيات وقواعد البروتوكول»، وبرنامج «الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية» والنسخة الثانية من برنامج «القيادات النسائية المستقبلية».