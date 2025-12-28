الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«معاً نُحدث فرقاً».. جلسة حوارية بدبي

«معاً نُحدث فرقاً».. جلسة حوارية بدبي
29 ديسمبر 2025 02:01

دبي (الاتحاد)

نظّم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية بعنوان «معاً نُحدث فرقاً»، بمشاركة نخبة من المتطوعين الذين يمثّلون مختلف المجتمعات والجنسيات المقيمة في إمارة دبي.
وأكدت فاطمة بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية، أن هذه الجلسة الحوارية تمثّل منصة مهمة للاستماع إلى آراء المتطوعين ومقترحاتهم، مضيفة أن جلسة «معاً نُحدث فرقاً» تجسّد إيمان القيادة العامة لشرطة دبي بأن الحوار البنّاء والشراكة مع أفراد المجتمع هما الأساس في تطوير العمل التطوعي وتعزيز أثره الإيجابي. وقالت: «نحرص على تمكين المتطوعين من مختلف الثقافات والخلفيات، والاستفادة من أفكارهم وخبراتهم، بما يُسهم في تعزيز التعايش الإيجابي».
وأضافت أن مجلس الروح الإيجابية مستمر في إطلاق المبادرات والجلسات الحوارية التي تعزّز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، وتدعم توجهات شرطة دبي في بناء مجتمع آمن ومتماسك يقوم على التعاون والإيجابية.
 وأكدت نوره البلوشي، رئيس قسم بناء الخطط المستقبلية في مركز استشراف المستقبل، أن الجلسة شهدت عدداً من المحاور الرئيسة، شملت التنوع الثقافي وأهميته في إثراء النسيج المجتمعي، والتعايش الإيجابي كقيمة أساسية في المجتمع المتعدد الثقافات، إلى جانب دور الأنشطة الإيجابية في الحد من السلوكيات السلبية، ومناقشة الصحة النفسية والضغوط المرتبطة بالغربة والعمل. كما تم استعراض مقترحات عملية لأنشطة تسهم في الحدّ من الظواهر السلبية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تصفير البيروقراطية في العمل التطوعي، بما يضمن المرونة وسرعة الإنجاز وتحفيز المشاركة المجتمعية.

أخبار ذات صلة
«شرطة دبي» تعزز الوعي الأمني في المجمعات السكنية
«منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع» ينطلق في 12 يناير
دبي
مجلس الروح الإيجابية
شرطة دبي
العمل التطوعي
آخر الأخبار
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
الرياضة
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
اليوم 08:54
ترامب وزيلينسكي
الأخبار العالمية
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً
اليوم 08:52
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
الرياضة
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
اليوم 08:41
خلال انقاذ مسن أثناء حريق في دار بمحافظة سولاويزي بإندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا.. حريق في دار للمسنين يودي بحياة 16 شخصاً
اليوم 08:41
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
الرياضة
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
اليوم 08:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©