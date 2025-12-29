الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

احتفال استثنائي بمناسبة رأس السنة للقوى العاملة في إمارة دبي

احتفال استثنائي برأس السنة للقوى العاملة في إمارة دبي
29 ديسمبر 2025 10:31

تُنظّم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وللعام الثالث على التوالي، احتفالا استثنائيا مخصصا للقوى العاملة في إمارة دبي، احتفاء برأس السنة الميلادية الجديدة، في مبادرة إنسانية تعبّر عن التقدير العميق لدور هذه الفئة الحيوية، وتعكس التزام دبي بوضع الإنسان في قلب مسيرة التنمية، انسجامًا مع مستهدفات عام المجتمع.

 

وتجمع الفعالية بين الحضور الميداني والمشاركة الافتراضية، بما يتيح لجميع القوى العاملة في إمارة دبي التفاعل مع الحدث، سواء من خلال مواقع الاحتفال الميدانية أو عبر البث المباشر والمشاركة الرقمية من خلال تطبيق "بلو كونيكت" المعتمد كمنصة رقمية للحفل الافتراضي.

 

ويُتيح التطبيق للقوى العاملة إمكانية الاشتراك المجاني، والاطلاع على جميع الفعاليات والمبادرات والخدمات المتاحة عبر المنصة، إلى جانب متابعة البث المباشر والتفاعل الرقمي، بما يعزز سهولة الوصول ويضمن تجربة شاملة ومتكاملة.

 

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، أن تنظيم هذا الاحتفال يجسّد نهج الإمارات الإنساني القائم على التقدير والامتنان، مشيرًا إلى أن القوى العاملة تشكّل ركيزة أساسية في استدامة التنمية، وشريكًا حقيقيًا في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، لافتًا إلى حرص إقامة دبي على ابتكار مبادرات نوعية تُعزّز الشعور بالانتماء وتحتفي بالجهود التي تُبذل على أرض الدولة.

 

أخبار ذات صلة
دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة
مهرجان الشيخ زايد يحتفل برأس السنة بعرض ألعاب نارية لمدة 62 دقيقة

من جانبه، أوضح اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن هذه الفعالية تعكس رؤية مؤسسية راسخة تقوم على تعزيز التلاحم المجتمعي، وتقدير الجهود الإنسانية للقوى العاملة، مؤكدًا أن الحدث صُمّم ليكون مساحة فرح جامعة، تُترجم قيم عام المجتمع على أرض الواقع.

 

ويُقام الاحتفال في عدد من المناطق المخصصة لاستضافة القوى العاملة، تشمل جبل علي، والقوز، ومحيصنة، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، ويتضمن برنامجًا احتفاليًا متنوعًا، إلى جانب سحوبات على جوائز قيّمة تتجاوز قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم.

 

وتؤكد إقامة دبي من خلال هذه المبادرة التزامها المتواصل بترسيخ قيم التسامح والتنوع، وتعزيز بيئة إيجابية تُقدّر الإنسان وتحتفي بعطائه، مجدّدة دعوتها للقوى العاملة في إمارة دبي إلى المشاركة في هذه المناسبة الاستثنائية، سواء بالحضور الميداني أو عبر المتابعة الافتراضية، والمساهمة في صناعة لحظة فرح جماعية تعكس روح دبي، وتؤكد أن الإنسان سيبقى دائمًا في صميم مسيرة التنمية.

المصدر: وام
القوى العاملة في دبي
القوى العاملة
إمارة دبي
رأس السنة
آخر الأخبار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
الرياضة
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
اليوم 20:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©