سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة. ونصّ المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة، برئاسة أحمد سيف أحمد بن حنظل التميمي، وعضوية كل من: سلطان عبدالرحمن سيف العسم السويدي، وسامي حسن صالح بوكفيل آل علي، ومحمد داوود سليمان الظهوري، ووليد عبيد محمد الحصان الشامسي، ومحمد حسن خليفة بن سرور الكتبي، وخلود أحمد محمد النعيمي، وشيخة عمران سالم القريدي الشامسي. ووفقاً للمرسوم ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه. وبحسب المرسوم تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.