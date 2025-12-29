الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
29 ديسمبر 2025 12:43

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الحوامي في مدينة خورفكان. ونصّ المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الحوامي في مدينة خورفكان، برئاسة خميس سالم خميس مسلم النقبي، وعضوية كلٍّ من: عبدالله علي محمد بن عبود النقبي، ومحمد عبدالله محمد الجراح الحمادي، ونعيمي علي مبارك الشحي، وعلي يوسف علي صقر الحمادي، وطلال حسن جلال أحمد الهوتي، والدكتورة أمينة يوسف خلفان النقبي، وعبير إسماعيل أحمد خليفة الحوسني. ووفقاً للمرسوم، ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه. وبحسب المرسوم، تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.

أخبار ذات صلة
برعاية حاكم الشارقة.. انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي الـ13
حاكم الشارقة يُصدر مراسيم أميرية بشأن محميات المنتثر ومحافز والمتسنّد
المصدر: وام
خورفكان
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
الرياضة
العربي والعروبة يحصدان نقاط «مؤجلات الأولى»
اليوم 20:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©