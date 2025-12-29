حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الحوامي في مدينة خورفكان. ونصّ المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الحوامي في مدينة خورفكان، برئاسة خميس سالم خميس مسلم النقبي، وعضوية كلٍّ من: عبدالله علي محمد بن عبود النقبي، ومحمد عبدالله محمد الجراح الحمادي، ونعيمي علي مبارك الشحي، وعلي يوسف علي صقر الحمادي، وطلال حسن جلال أحمد الهوتي، والدكتورة أمينة يوسف خلفان النقبي، وعبير إسماعيل أحمد خليفة الحوسني. ووفقاً للمرسوم، ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه. وبحسب المرسوم، تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.